Arife günü (yarın) hastaneler, sağlık ocağı, eczaneler açık mı? Bayramda hastane, sağlık ocağı, eczaneler çalışıyor mu?

Kurban Bayramı için artık saatler kaldı. Yarın arife günü olması vesilesiyle her zaman olduğu gibi kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketlerin çalışma durumu sorgulanıyor. Özellikle sağlık konusunda aramalar sıklaşmış durumda... Vatandaşların sıklıkla tekrar ettiği soru "Arife günü (yarın) hastaneler, sağlık ocağı, eczaneler açık mı" şeklinde... 1 | 4

Hastaneler Arefe günü devlet ve özel hastaneler normal mesai düzeninde hizmet verir. Ancak saat 13.00’ten sonra çoğu hastanede sadece acil servisler açık kalır. Bayram süresince (6-9 Haziran) ise tüm kamu ve özel hastanelerde poliklinik hizmetleri durur; yalnızca acil servisler, yoğun bakımlar ve nöbetçi birimler görev yapar. 2 | 4

Sağlık Ocakları (Aile Sağlığı Merkezleri) Arefe günü sağlık ocakları sabah saatlerinde hizmet verir, öğleden sonra kapalı olur. Resmî tatil kapsamında değerlendirilen Kurban Bayramı boyunca (6-9 Haziran) ise tüm sağlık ocakları kapalıdır. Bu süreçte sağlık hizmeti ihtiyacı olanlar hastanelerin acil servislerine yönlendirilir. 3 | 4