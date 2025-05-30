Arılar iş yerini bastı, esnaf büyük panik yaşadı

Çevrede bulunan bir koloniden arıların gelmiş olabileceğini belirten Hüseyin Savcı, "Uludağ'ın eteklerinden de gelebilir. Haber verdikleri gibi buraya geldik. Zararsız arılar bunlar. Koloniyi ilk önce kutuya indirdik. Bal arısı bunlar" diye konuştu.

Ehet Taştan ise, "Vatandaşlara zarar vermemesi için kısa sürede buraya geldik. Buraya yuva yapmasının sebebi, oğulun içeride kraliçe vermesinden kaynaklı. İki tane olan kraliçe kavga ettiği zaman biri kovandan ayrılıyor. Ayrılan da buraya gelmiş. En yakın bölge olarak burayı görmüş. Kimse arı gördüğü zaman arılara el sallamasın. Çünkü onlar el salladığınız zaman size saldırır" dedi.