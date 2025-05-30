Arılar iş yerini bastı, esnaf büyük panik yaşadı
Bursa'da bir iş merkezini arılar bastı. Esnaf büyük panik ve korku yaşarken, arılar ekiplerin müdahalesiyle bölgeden taşındı.
Bursa'da şehir merkezindeki bir iş hanını basan arılar, çalışanları esir aldı.
Öğle saatlerinde biranda iş merkezinin girişindeki kepenge toplanan arılar, esnafa da vatandaşa da korku dolu anlar yaşattı.
Esnafın bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen uğraşan ekipler, ilk önce kutunun içine aldığı arıları sonrasında ise peteklerin bulunduğu sandığa aldı.
Arıları büyük bir soğukkanlılıkla alan kişiler, esnafa ve vatandaşa da rahat nefes aldırdı.
Çevrede bulunan bir koloniden arıların gelmiş olabileceğini belirten Hüseyin Savcı, "Uludağ'ın eteklerinden de gelebilir. Haber verdikleri gibi buraya geldik. Zararsız arılar bunlar. Koloniyi ilk önce kutuya indirdik. Bal arısı bunlar" diye konuştu.
Ehet Taştan ise, "Vatandaşlara zarar vermemesi için kısa sürede buraya geldik. Buraya yuva yapmasının sebebi, oğulun içeride kraliçe vermesinden kaynaklı. İki tane olan kraliçe kavga ettiği zaman biri kovandan ayrılıyor. Ayrılan da buraya gelmiş. En yakın bölge olarak burayı görmüş. Kimse arı gördüğü zaman arılara el sallamasın. Çünkü onlar el salladığınız zaman size saldırır" dedi.