Asgari ücret 2025 ara zam gelecek mi? Asgari ücret artacak mı?

Asgari ücret konusunda adım atılıp atılmayacağı hala merak konusu... Temmuz ayının son günlerindeyiz ve beklentiler azalsa da aramalar devam ediyor. Hükümetin bir açıklama yapıp yapmadığı öğrenilmeye çalışıyor ve "Asgari ücret 2025 ara zam gelecek mi" sorusu sıkça geliyor.

Asgari ücret artacak mı?

Son kulis bilgilerine göre asgari ücrete ara zam gelmesi beklenmiyor. Hükümetin enflasyon mücadelesi nedeniyle ücretlerde artışa sıcak bakılmadığı biliniyor. 30 Temmuz itibarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yetkililerden olumlu ya da olumsuz bir açıklama gelmiş değil.