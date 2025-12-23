Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman, tarih belli oldu mu? Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Zam oranı netleşti mi?

Türkiye, asgari ücret 3. toplantısına kilitlendi. Bu toplantıda yeni asgari ücretin netleşmesi bekleniyor. Toplantı tarihi çalışanların gündeminde ilk sırada yer alıyor. Oranlar için beklentiler bir hayli yüksek... Uzmanları sıkı şekilde takip eden vatandaşlar "Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman" sorusunu sıklaştırmış durumda...