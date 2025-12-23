Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman, tarih belli oldu mu? Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Zam oranı netleşti mi?
2026'ya yaklaşık 1 hafta kaldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2 kez toplandı ve işçi kesimi bu toplantılara katılmadı. Gözler üçüncü toplantıya çevrilmiş durumda... Deyim yerindeyse dananın kuyruğu bu toplantıda kopacak. Yeni asgari ücretin duyurulması beklenirken art arda gelen sorular "Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman, tarih belli oldu mu", "Yeni asgari ücret ne kadar olacak" şeklinde...
Türkiye, asgari ücret 3. toplantısına kilitlendi. Bu toplantıda yeni asgari ücretin netleşmesi bekleniyor. Toplantı tarihi çalışanların gündeminde ilk sırada yer alıyor. Oranlar için beklentiler bir hayli yüksek... Uzmanları sıkı şekilde takip eden vatandaşlar "Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman" sorusunu sıklaştırmış durumda...
Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantı tarihi açıklanmadı. Bu hafta içinde komisyonun toplanması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bugün tarihi netleştirmesi bekleniyor.
Zam oranları hakkında uzmanlar sık sık görüşlerde bulunuyor. Genel kanı asgari ücrete en az yüzde 25, en fazla yüzde 30 bandında zam yapılacağı öngörülüyor.
İşte oranlarla tahmini asgari ücretler...
- Yüzde 20 zam yapılırsa asgari ücret: 26 bin 524 lira
- Yüzde 25 zam yapılırsa asgari ücret: 27 bin 630 lira
- Yüzde 30 zam yapılırsa asgari ücret: 28 bin 735 lira
- Yüzde 35 zam yapılırsa asgari ücret: 29 bin 840 lira
- Yüzde 40 zam yapılırsa asgari ücret: 30 bin 945 lira