Asgari ücret ara zam son durum... Asgari ücret artacak mı, zam gelecek mi?
Asgari ücret konusu milyonlarca çalışanın gündeminde ilk sırada yer alıyor. Temmuz ayına sadece 5 gün kaldı ve her gelişme yakından takip ediliyor. Bugün yeni bir ilerleme olup olmadığı merak edilirken "Asgari ücret artacak mı" sorusu peş peşe geliyor.
Temmuz ayına sayılı günler kaldı. Asgari ücret ile çalışanlar için temmuz ayı önceki yıllarda ara zam anlamı taşıyordu. En son temmuz 2023 yılında yapılan güncelleme sonrası geçen sene artış yapılmadı. Bu yıl nasıl bir yol haritası izleneceği merak edilirken "Asgari ücret artacak mı" sorusuna cevap aranıyor.
Asgari ücret artacak mı?
Asgari ücret ile ilgili 25 Haziran 2025 Çarşamba günü itibarıyla yeni bir gelişme yaşanmadı. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetten açıklama gelmedi. Beklentiler bu yıl da zam yapılmayacağı yönünde...
CHP lideri Özel'den asgari ücret açıklaması (24 Haziran Çarşamba)
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grubu'nun, emekliye seyyanen zam verilmesi için kanun teklifi hazırladığını belirterek, "Meclis kapanmadan emekliye seyyanen zammı gündeme getireceğiz. Ayrıca asgari ücrete ara zam için temaslarımızı sürdürüyoruz." dedi.