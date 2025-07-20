Asgari ücret artacak mı? Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
Asgari ücrette ara zam beklentisi bir süredir gündemin ön sıralarında yer alıyor. Emekli ve memurlar, haziran enflasyon verileriyle birlikte zamlı maaşlarını alırken, asgari ücretle çalışanlar da benzer bir düzenleme umuyor. Milyonlarca kişi hükümetin atacağı adımları merakla takip ederken, en çok sorulan soru ise net: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Asgari ücretle geçinen milyonlar adeta hükümetten gelecek haberi bekliyor. Kulislerde çeşitli iddialar konuşulsa da, şu ana kadar resmi bir adım atılmış değil. Çalışanlar, maaşlara ek zam konusunda yapılacak her açıklamayı dikkatle takip ediyor. Beklentiler giderek yükselirken, kamuoyunun aklındaki soru aynı: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Asgari ücret artacak mı?
20 Temmuz itibarıyla asgari ücret ile ilgili yeni bir gelişme yaşanmadı. En kısa zamanda konuya dair hükümetten olumlu ya da olumsuz bir açıklama bekleniyor.
Asgari ücrete ara zam beklentisi sürerken, kulislerde dikkat çeken iddialar konuşuluyor. AK Parti milletvekillerinin, yılın ikinci yarısı için ara zam talebini gündeme getirdiği öne sürülüyor. İddialara göre, birkaç farklı formül üzerinde değerlendirmeler yapılıyor. Ancak 18 Temmuz Cuma itibarıyla hükümet kanadından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil.