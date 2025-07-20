Asgari ücret artacak mı? Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

Asgari ücretle geçinen milyonlar adeta hükümetten gelecek haberi bekliyor. Kulislerde çeşitli iddialar konuşulsa da, şu ana kadar resmi bir adım atılmış değil. Çalışanlar, maaşlara ek zam konusunda yapılacak her açıklamayı dikkatle takip ediyor. Beklentiler giderek yükselirken, kamuoyunun aklındaki soru aynı: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? 1 | 3

Asgari ücret artacak mı? 20 Temmuz itibarıyla asgari ücret ile ilgili yeni bir gelişme yaşanmadı. En kısa zamanda konuya dair hükümetten olumlu ya da olumsuz bir açıklama bekleniyor. 2 | 3