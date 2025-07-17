Asgari ücret artacak mı? Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Milyonlarca çalışan son gelişmeleri merak ediyor
Asgari ücrete zam gelecek mi? Milyonlar bu sorunun peşinde... Emekli ve memura yapılan 6 aylık enflasyon farkı sonrası asgari ücretliler de kendilerine zam yapılması yönünde fikirlerini beyan ediyorlar... Kulis haberleri büyük bir dikkatle inceleniyor. Peki son gelişmeler neler?
Asgari ücretli, 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasının ardından kendilerine de bir zam yapılmasını istiyor. Enflasyon karşısında alım gücünü korumak isteyen milyonlar hükümetten bir yeşil ışık bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan olumlu bir açıklama gelmezken Ankara kulislerinde ne konuşulduğu merak ediliyor. Sıkça gelen soru ise: Asgari ücrete zam gelecek mi?
Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
Ankara kulislerinde iddiaya göre AK Parti milletvekillerinin asgari ücrete ara zam istedikleri belirtiliyor. Birkaç formül üzerinde durulduğu da söylentiler arasında... 17 Temmuz Perşembe itibarıyla konu hakkında resmi bir açıklama yapılmış değil.