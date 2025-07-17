Asgari ücret artacak mı? Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Milyonlarca çalışan son gelişmeleri merak ediyor

Asgari ücretli, 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasının ardından kendilerine de bir zam yapılmasını istiyor. Enflasyon karşısında alım gücünü korumak isteyen milyonlar hükümetten bir yeşil ışık bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan olumlu bir açıklama gelmezken Ankara kulislerinde ne konuşulduğu merak ediliyor. Sıkça gelen soru ise: Asgari ücrete zam gelecek mi?

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