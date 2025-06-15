Asgari ücret artacak mı? Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Yeni ücretler belli oldu mu?

"Asgari ücret ara zam" konusu milyonların gündeminde... Hemen hemen her gün çalışanlar bir gelişme olup olmadığını merak ediyor. Gözler hükümete çevrilirken sıklıkla "Asgari ücret artacak mı" sorusu yöneltiliyor. İşte ayrıntılar...

Asgari ücret ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetten yeni bir açıklama gelmedi. Beklentiler bu yılda ara zam yapılmayacağı yönünde...

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Mutlaka emekli maaşlarıyla ve asgari ücretle ilgili iktidarın bir adım atması, bir revizyon yapması, buna dair önlemler alması şarttır." dedi.

Mayıs ayı açlık sınırının TÜRK-İŞ'e göre 25 bin 92 lira olduğunu kaydeden Çömez, "Eğer enflasyon böyle devam edecek olursa yıl sonuna doğru ne yazık ki asgari ücret açlık sınırının 8 ile 10 bin lira civarında daha altına ya da azına gelmiş olacak ki bu Türkiye'yi açlığa ve sefalete mahkum etmektir." yorumunu yaptı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez, "Mutlaka emekli maaşlarıyla ve asgari ücretle ilgili iktidarın bir adım atması, bir revizyon yapması, buna dair önlemler alması şarttır." dedi.