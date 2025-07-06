Asgari ücret artacak mı? Bu ay asgari ücrete ara zam gelecek mi?

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası memur ve emeklinin alacağı zam oranı belli oldu. Veriler sonrası asgari ücretlilerde de zam beklentisi arttı. Her gün konu hakkında bilgi alınmaya çalışılıyor. Son günlerde çokça "Asgari ücret artacak mı" sorusuna yanıt aranıyor. 1 | 3

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Asgari ücrete ara zam tartışmaları gündemden düşmüyor. Ancak ne Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ne de hükümetten şu ana kadar net bir açıklama geldi. 2 | 3