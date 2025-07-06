Asgari ücret artacak mı? Bu ay asgari ücrete ara zam gelecek mi?
Asgari ücret ile ilgili son durum merak ediliyor. Hükümetten açıklama olup olmadığı araştırılıyor. Enflasyon karşısında alım gücünü korumak isteyenlerde ara zam beklentisi bir hayli yükse... Memur ve emekliye yapılan zam sonrası milyonlar, "Asgari ücret artacak mı" sorusunu sıklıkla dile getiriyor.
Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası memur ve emeklinin alacağı zam oranı belli oldu. Veriler sonrası asgari ücretlilerde de zam beklentisi arttı. Her gün konu hakkında bilgi alınmaya çalışılıyor. Son günlerde çokça "Asgari ücret artacak mı" sorusuna yanıt aranıyor.
Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Asgari ücrete ara zam tartışmaları gündemden düşmüyor. Ancak ne Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ne de hükümetten şu ana kadar net bir açıklama geldi.
Geçen yıl temmuz ayında ara zam yapılmamıştı. Bu yıl da kulislerde benzer bir yaklaşımın sürdüğü konuşuluyor. Ekonomi yönetiminin, bütçe disiplini gerekçesiyle asgari ücrete ara zam yapılmasına sıcak bakmadığı iddia ediliyor.