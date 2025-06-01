Asgari ücret artacak mı? Temmuz'da asgari ücrete ara zam gelecek mi? 2025'te asgari ücret zammı olacak mı?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasına çok az bir süre kaldı. Enflasyon oranları ile birlikte asgari ücret konusu yeniden gündeme gelecek. Milyonlar temmuz ayına sayılı haftalar kala "Asgari ücrete ara zam gelecek mi" sorusuna yanıt arıyor. İşte son durum...

2 Haziran Pazar günü itibarıyla asgari ücrete ara zam konusu hakkında yeni bir gelişme henüz yok. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçen haftalarda yaptığı açıklamada "Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız" demişti.

Özgür Özel'den asgari ücret hamlesi (30 Mayıs)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti.

Asgari ücrete ara zam talebiyle gerçekleştirdiği görüşmeler kapsamında ilk olarak HAK-İŞ'e gelen Özel, Arslan ile görüşmesi öncesi gazetecilere, asgari ücrete ara zam talebine ilişkin kendi görüşlerini ifade etmek, işçi ve işveren temsilcilerinin görüşlerini öğrenmek amacıyla bu ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin zor şartlardan geçtiğini ifade eden Özel, emeğin taleplerinin arkasında durmak ve işverenlerin de zorluklarını dikkate alarak bütünleşik bir çözümün parçası olmanın görevleri olduğunu bildirdi.

Mevcut asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını söyleyen Özel, geçen yıl buna ara zam yapılmadığını anımsattı.

Özel, beklenen enflasyona göre asgari ücrete zam yapmanın bedelini işçinin ödediğini ifade ederek, asgari ücretin Türkiye'de ortalama ücrete dönüştüğünü dile getirdi.

Asgari ücrete temmuz ayında zam yapılmamasının kabul edilebilir olmadığını vurgulayan Özel, şöyle konuştu:

"Biz bu konuyu siyaset üstü yerden ele alalım diyoruz. Bu konu sadece sendikaların, sadece sosyal demokrat partinin konusu değil, tüm siyasetin konusudur. O yüzden derhal Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplanmasını, bu temmuzda da bu Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bu anti-demokratik yapısına rağmen kapsayıcı şekilde tüm konfederasyonların dahil edilip, üç konfederasyonun üreteceği ortak talebin dikkate alınıp, işverenin de haklı endişelerinin, taleplerinin giderileceği şekilde, kamunun da elini taşın altına atıp bu işi çözmesini bekliyoruz."

Asgari ücretin emeği var edecek, ayakta tutacak ücret olduğunu ifade eden Özel, "Bunun için devletin de işverenlerin de üzerine çok önemli sorumluluklar düşüyor. Sektör sektör sorunlar, geçiş dönemleri konuşulabilir. Devletten yapılacak önemli katkılar olacaktır. Bunların hepsini konuşmalıyız. Haziran boyunca her şeyi konuşmalıyız ama en çok asgari ücrete ara zam talebini konuşmalıyız ve bunu mutlaka almalıyız." dedi.

"Yeni bir anlayışın geliştirilmesi gerekiyor"

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan da Özel'in asgari ücretle ilgili değerlendirmelerinin, kendi talepleriyle büyük ölçüde uyuştuğunu söyledi.

Geçen yıl aralık ayındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası TÜRK-İŞ'in "Komisyon yapısı değişmediği sürece toplantıya katılmayacağını" açıklamasının önemli olduğunu belirten Arslan, HAK-İŞ olarak kendilerinin de komisyonun yapısı değişmediği sürece asgari ücretin anlamını yitireceği konusunda ısrarcı olduklarını dile getirdi.

Arslan, "Bu Asgari Ücret Tespit Komisyonu yapısıyla Türkiye'nin ihtiyacı olan bir asgari ücreti belirleme imkanı yok. O nedenle bizim önceliğimiz, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun daha demokratik, katılımcı, çoğulcu, objektif kriterlere dayalı bir modeli oluşturmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Almanya ile Avrupa Birliği Ekonomik ve Sosyal Komitesinin asgari ücreti belirleme yapısından bahseden Arslan, TİSK'e, işveren ve işçi örgütleri olarak ortak bir Asgari Ücret Tespit Komisyonu oluşturma çağrısında bulundu. Arslan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısıyla birlikte asgari ücret tespit kriterlerinin de Türkiye'ye yakışır olmasında ısrar ediyoruz." şeklinde konuştu.