Asgari ücret artacak mı, zam gelecek mi? Temmuzda asgari ücrete ara zam yapılacak?
Asgari ücretlinin gündemi ara zam... Hükümet şu ana kadar olumlu bir açıklama yapmazken her gün konu hakkında yeni bir gelişme olup olmadığı merak ediliyor. En son gelişmelerden haberdar olmak isteyenlerin ortak sorusu ise "Asgari ücret artacak mı" şeklinde...
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Asgari ücret konusu gündemden düşmüyor. Temmuz ayının sonlarına doğru girilirken sorular da hızlanıyor. En son gelişmelerden haberdar olmak isteyenler "Asgari ücret artacak mı, zam gelecek mi" diye soruyor.
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Asgari ücret artacak mı?
Asgari ücret ile ilgili şu an itibarıyla edinilen bilgiye göre herhangi bir artış öngörülmüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının konu hakkında bir çalışması bulunmuyor.
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