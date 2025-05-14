Nisan ayında gelen yüzde 3'lük enflasyon ile birlikte milyonlarca çalışan asgari ücrete zam olup olmayacağını merak ediyordu. Konu kamuoyu gündemini bir hayli işgal etti. Çalışanlar "Asgari ücrete ara zam gelecek mi" diye soruyordu ki, bugün Bakan Işıkhan konu hakkında açıklama yaptı. 1 | 3

Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Asgari ücrete ara zam henüz düşünülmüyor. Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada "Asgari ücrete ara zammı konuşmak için henüz çok erken" dedi. 2 | 3