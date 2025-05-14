ASGARİ ÜCRET | Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Asgari ücret artacak mı? Temmuz'da zam var mı?
Asgari ücrete ara zam olup olmayacağı günlerdir konuşuluyordu. Milyonlarca çalışan hükümetten gelen habere odaklanmıştı. Bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan konu hakkında açıklama yaptı. Bu gelişme sonrası "Asgari ücrete ara zam gelecek mi" sorusu peş peşe gelmeye başladı.
Nisan ayında gelen yüzde 3'lük enflasyon ile birlikte milyonlarca çalışan asgari ücrete zam olup olmayacağını merak ediyordu. Konu kamuoyu gündemini bir hayli işgal etti. Çalışanlar "Asgari ücrete ara zam gelecek mi" diye soruyordu ki, bugün Bakan Işıkhan konu hakkında açıklama yaptı.
Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
Asgari ücrete ara zam henüz düşünülmüyor. Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada "Asgari ücrete ara zammı konuşmak için henüz çok erken" dedi.
Türkiye'de asgari ücrete en son temmuz ayında ara zam, 1 Temmuz 2023 tarihinde yapılmıştı. 2024 yılında ise asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılmamış, yıl boyunca net 17.002 TL olarak uygulanmıştı.