ASGARİ ÜCRET HABERİ... Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Asgari ücret zamlanacak mı?

Asgari ücret ülkenin gündeminde... Milyonlarca çalışan ve yakını hükümetin bir müjde vermesini bekliyor. Temmuz ayı yaklaşırken heyecan katsayısı da artıyor. Her gün "Asgari ücrete ara zam gelecek mi" sorusuna yanıt aranıyor. Peki bugün yeni bir açıklama geldi mi?

Asgari ücret ara zam konusunda bugün yeni bir gelişme yaşanmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine yöneltilen soruya kısa bir cevap verdi ve "Söyledim ya" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, 1 Ocak'ta kararlaştırılan 22 bin liralık asgari ücretin bugün itibarıyla 25 bin liralık açlık sınırının gerisine düştüğünü belirtti.

Ekmen, en az yüzde 30'luk bir asgari ücretin kaçınılmaz olduğunu söyleyerek, "Bunun enflasyona etkisinde maalesef iktidar samimi davranmamaktadır. Vergi artışında, birtakım enerji giderlerinde yapılan artışların enflasyona etkisi gözetilmiyor iken asgari ücretli ya da en düşük maaş alan emekli maaşındaki iyileştirmelerin enflasyona etkisi nasıl dikkate alınmaktadır, nasıl bir yöntemle hesaplanmaktadır? Ekonomi yönetimine çağrımız, asgari ücretlinin ve en az maaş alan emeklinin temmuz ayı vesilesiyle hatırlanması ve ücretlerinde bir iyileştirme gerçekleştirilmesidir." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, "asgari ücretin enflasyonu artıracağı" yaklaşımının kaçamak bir argüman olduğunu dile getirerek, 29 bin 850 liralık bir ücretin doğru ücret olacağını, yılda 1-2 defa güncelleme yapılarak emekçinin hakkının verilebileceğini savundu.

Kavuncu, polis teşkilatından çok sayıda kişinin kendisine ulaşarak mesleğin sıkıntılarını anlattığını ifade ederek, teşkilat içerisinde çok ciddi mobbing probleminden bahsedildiğini, çalışma süresinin çok yüksek ve yapılan fazla mesailerin karşılığının alınamadığının aktarıldığını kaydetti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yarın komisyonda çok önemli yasa teklifi görüşüleceğini, bu teklifin adının zeytin kıyım yasası olduğunu ileri sürdü.

Asgari ücrete zam yapılması gerektiği, 22 bin liralık asgari ücretin şu anda 18 bin 800 liraya gerilediği görüşünü paylaşan Emir, "Milyonların sesine, bırakın milyonların sesini, milyonların midesinden gelen açlık gurultusuna kulaklarınızı tıkayamayacaksınız. Biz, işçimizin, asgari ücretlinin, emekçinin sonuna kadar yanında olmaya, onların sesini duyurmaya devam edeceğiz." diye konuştu.