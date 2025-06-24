ASGARİ ÜCRET HABERLERİ... Ara zam gelecek mi? Temmuzda asgari ücret artacak mı?
Asgari ücret temmuz ayı yaklaşmasıyla birlikte Türkiye'nin bir numaralı gündem maddelerinden biri haline geldi. Milyonlar her gün yeni gelişme olup olmadığını merak ediyor. Herkesin dilinde aynı soru var: Asgari ücrete ara zam gelecek mi? İşte konuya dair son durum...
Enflasyon karşısında ezilmek istemeyen milyonlarca asgari ücret ile çalışan gelecek ay bir ara zam yapılmasını bekliyor. Temmuz ayına sayılı günler kala beklentiler bir hayli yükseldi. Hükümetten olumlu ya da olumsuz bir açıklama bekleniyor. "Asgari ücrete ara zam gelecek mi" sorusu pik yapmış durumda...
Asgari ücrete zam gelecek mi?
Asgari ücret ile ilgili hükümet ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Haziran 2025 Salı günü tarihi itibarıyla bir açıklama gelmedi.
Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine yöneltilen soruya kısa bir cevap verdi ve "Söyledim ya" ifadelerini kullandı.