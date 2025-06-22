Asgari ücret haberleri... Asgari ücret artacak mı, ara zam gelecek mi?

Temmuz ayı yaklaşırken milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrete çevrildi. Haziran enflasyon verileriyle birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı netleşecek. Bu süreçte asgari ücretliler de ara zam beklentisiyle gelişmeleri yakından takip ediyor. Ekonomik göstergeler, hayat pahalılığı ve alım gücündeki düşüş, "Asgari ücrete temmuzda zam gelir mi" sorusunu yeniden gündemin ilk sırasına taşıdı.

Asgari ücret ile ilgili hükümet ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 22 Haziran 2025 Pazar günü tarihi itibarıyla yeni bir açıklama yok. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine yöneltilen soruya kısa bir cevap verdi ve "Söyledim ya" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'den asgari ücret açıklaması (19 Haziran 2025 Perşembe)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz, yanında 5 kişiye kadar asgari ücretli çalıştıran esnafın sosyal güvenlik primine yapılacak doğrudan destekle bu artıştan hem korunacağını hem de asgari ücretin zamlanmasıyla esnafın da yüzünün biraz olsun gülebileceğini değerlendiriyoruz." dedi.

Özel, beraberindeki partililerle Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i ziyaret etti.

Ziyaretin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Özel, asgari ücretin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre dahi 3 bin liranın üzerinde eridiğini ve temmuzda asgari ücrete yapılan zammın neredeyse ortadan kalkacağını söyledi.

Asgari ücrette artış yapılması durumunda, bunun esnafa olumlu yansıyacağını belirten Özel, şu ifadeleri kullandı:

"İşçide, memurda para yoksa, emeklinin cebinde para yoksa, çiftçi ürününe iyi fiyat alamıyorsa, esnafta da para yok. Esnafın en büyük sıkıntısı bu. Diğer yandan küçük esnaf, asgari ücretli çalıştıran bir işveren. Biz, asgari ücretin artırılmasını ancak küçük esnafın bu artıştan korunmasını öneriyoruz. Asgari ücret artırıldığında, Sosyal Güvenlik Kurumunun prim tahsilatları da inanılmaz şekilde artıyor. Bu tahsilatların sadece dörtte birinden bile vazgeçilip, esnafa ve işverene destek olarak sunulduğunda, sorun neredeyse hallolmuş oluyor. Biz, yanında 5 kişiye kadar asgari ücretli çalıştıran esnafın sosyal güvenlik primine yapılacak doğrudan destekle bu artıştan hem korunacağını hem de asgari ücretin zamlanmasıyla esnafın da yüzünün biraz olsun gülebileceğini değerlendiriyoruz."

"Verilmiş söz tutulmalıdır"

Asgari ücretin haricinde, esnafın emeklilik şartlarını da konuştuklarını aktaran Özel, "Esnafın yanında çalıştırdığı işçi 7 bin 200 günde emekli olurken, esnaf 9 bin gün çalışmak zorunda. Her esnaf, 6 yıl daha en az 8 bin lira cebinden ödemek ve en düşük emekli maaşı bile alacak olsa, 14 bin 500 liradan yoksun kalıyor. Bu noktada bir adım atılmalıdır, verilmiş söz tutulmalıdır. Meclis'in dibindeyiz. 'Mum dibine ışık vermez' derler, Meclis de dibine ışık vermiyor gibi görünüyor." diye konuştu.

Özel, esnafın krediye ulaşımında da sorun bulunduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Esnafın çok düşük faizli ve çok uzun vadeli kredilerle destekleniyor olması gerekir. Faizlerdeki artış, esnafları da ciddi şekilde sıkıntıya sokmuş durumda. Önümüzdeki dönemde, hem perakende yasasının çıkması için hem 9 bin günün 7 bin 200 güne inmesi açısından hem de asgari ücret düzenlemesi ve bununla eş zamanlı yapılacak esnafın, küçük işletmelerin desteklenmesi noktasında bir dizi çalışmamızı Meclis gündemine getireceğiz. Hükümete, 'Gelin, esnafın elinden tutalım, esnafın elini havada bırakmayalım' diyoruz."

Bendevi Palandöken de, ziyaretlerinden ötürü Özel'e teşekkür ederek, esnaf ve sanatkarların sorunlarını konuştuklarını bildirdi.