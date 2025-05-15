ASGARİ ÜCRET HABERLERİ: Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Asgari ücret artacak mı?

Asgari ücret ara zammı gündemden düşmüyor. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı hükümetten gelecek haberlerde... Dün Bakan Işıkhan konu hakkında bir açıklama yaparken bugün bir gelişme olup olmadığı sorgulanıyor. İşte son durum...

Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

Bugün asgari ücret ile ilgili hükümetten bir açıklama yapılmadı. Dün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız" dedi.