ASGARİ ÜCRET HABERLERİ: Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Asgari ücret artacak mı?
Asgari ücret ile çalışanlar ara zam olup olmayacağını uzun zamandır merak ediyor. Beklentiler bir hayli yüksek ve son gelişmeler yakından takip ediliyor. Binlerce kişi araştırmalarını sürdürürken "Asgari ücrete ara zam gelecek mi" sorusu epey yöneltiliyor.
Asgari ücret ara zammı gündemden düşmüyor. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı hükümetten gelecek haberlerde... Dün Bakan Işıkhan konu hakkında bir açıklama yaparken bugün bir gelişme olup olmadığı sorgulanıyor. İşte son durum...
Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
Bugün asgari ücret ile ilgili hükümetten bir açıklama yapılmadı. Dün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız" dedi.
Türkiye'de asgari ücrete en son temmuz ayında ara zam, 1 Temmuz 2023 tarihinde yapılmıştı. 2024 yılında ise asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılmamış, yıl boyunca net 17.002 TL olarak uygulanmıştı.