ASGARİ ÜCRET HABERLERİ: Asgari ücrete ara zam gelecek mi, maaşlar artacak mı?
Asgari ücret ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Özellikle temmuz ayına girdiğimiz bugün yeni bir açıklama olup olmadığı merak ediliyor. Ücret artışı beklentisi olan milyonlar bilgi almak adına "Asgari ücrete ara zam gelecek mi" diye soruyor. İşte ayrıntılar...
Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Milyonların gündeminde bu soru yer alıyor. Temmuz ayına girdiğimiz bugün olumlu ya da olumsuz bir açıklama bekleniyor. Enflasyon karşısında ezilmek istemeyen çalışanların maaş artışı beklentisi bir hayli yüksek... Peki konuya dair yeni bir gelişme var mı?
Asgari ücret artacak mı?
Asgari ücrete ara zam konusunda yeni bir açıklama yok. Bugün ya da yarın konuya dair bir bilgilendirme yapılması bekleniyor.
Ekonomi yönetimi, yılın başında yapılan artışın tüm yıl için yeterli olacağı görüşünü korurken, kamuoyundaki beklentilere rağmen herhangi bir resmi düzenleme sinyali verilmiş değil.