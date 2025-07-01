ASGARİ ÜCRET HABERLERİ: Asgari ücrete ara zam gelecek mi, maaşlar artacak mı?

Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Milyonların gündeminde bu soru yer alıyor. Temmuz ayına girdiğimiz bugün olumlu ya da olumsuz bir açıklama bekleniyor. Enflasyon karşısında ezilmek istemeyen çalışanların maaş artışı beklentisi bir hayli yüksek... Peki konuya dair yeni bir gelişme var mı? 1 | 3

Asgari ücret artacak mı? Asgari ücrete ara zam konusunda yeni bir açıklama yok. Bugün ya da yarın konuya dair bir bilgilendirme yapılması bekleniyor. 2 | 3