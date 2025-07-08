ASGARİ ÜCRET HABERLERİ: Temmuz ayında asgari ücret artacak mı, zam gelecek mi?
Asgari ücretlilerin gündemi ara zam... Emekliye ve memura yapılan zam sonrası milyonlar maaş artışı olup olmayacağını öğrenmeye çalışıyor. Hükümetten açıklama beklenirken bu ay sıklıkla yöneltilen soru "Asgari ücret artacak mı" şeklinde...
Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından asgari ücretlilerde ara zam beklentisi iyice arttı. Gündemi meşgul eden konuların başında asgari ücret gelirken milyonların dilinden düşmeyen soru: Asgari ücret artacak mı?
Asgari ücret artacak mı?
2025 yılı için net 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücretin temmuz ayında yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceği merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Kulislerde ara zam yapılmayacağı konuşuluyor.