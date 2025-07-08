ASGARİ ÜCRET HABERLERİ: Temmuz ayında asgari ücret artacak mı, zam gelecek mi?

Asgari ücret artacak mı?

2025 yılı için net 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücretin temmuz ayında yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceği merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Kulislerde ara zam yapılmayacağı konuşuluyor.