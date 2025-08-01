Asgari ücret ile ilgili son durum nedir? Asgari ücrete zam gelecek mi?

Temmuz ayında emekli ve memur zam aldı. Asgari ücrete ise zam gelmedi. Milyonlar geçen ay beklentilerini yüksek tuttu fakat hükümetten açıklama gelmedi. Yeni ay ile birlikte umutlar yine taze... Bir gelişme olup olmadığını öğrenmek isteyenler "Asgari ücrete zam gelecek mi" diye soruyor.

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