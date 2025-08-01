Asgari ücret ile ilgili son durum nedir? Asgari ücrete zam gelecek mi?
Temmuz ayında asgari ücrete ara zam konusu bir hayli gündemdeydi. Geçen ay beklenen olmazken ağustos ayında yine beklentiler en üst seviyede... Milyonlarca kişi hükümetin açıklamalarını büyük bir sabırsızlıkla beklerken yine sıkça gelen soru: Asgari ücrete zam gelecek mi?
Temmuz ayında emekli ve memur zam aldı. Asgari ücrete ise zam gelmedi. Milyonlar geçen ay beklentilerini yüksek tuttu fakat hükümetten açıklama gelmedi. Yeni ay ile birlikte umutlar yine taze... Bir gelişme olup olmadığını öğrenmek isteyenler "Asgari ücrete zam gelecek mi" diye soruyor.
Asgari ücrete zam gelecek mi?
Son kulis bilgilerine göre asgari ücrete ara zam gelmesi beklenmiyor. Hükümetin enflasyon mücadelesi nedeniyle ücretlerde artışa sıcak bakılmadığı biliniyor. 1 Ağustos 2025 Cuma günü itibarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yetkililerden olumlu ya da olumsuz bir açıklama gelmedi.