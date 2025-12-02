Asgari ücret ilk toplantısı ne zaman? Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Zam oranı belli oldu mu?
Çalışanların gündeminde asgari ücret var. Uzmanlar birçok tahminde bulunuyor. Milyonlarca vatandaşta beklentiler yüksek ve güzel bir zam oranı isteniyor. İlk toplantının tarihi henüz belli olmazken art arda "Asgari ücret ilk toplantısı ne zaman" diye soruluyor. İşte detaylar...
Milyonlarca çalışanın cebini doğrudan ilgilendiren 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenme maratonu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı için hazırlıklar sürüyor. Milyonlar uzmanları pürdikkat dinlerken "Asgari ücret ilk toplantısı ne zaman" sorusu sıkça geliyor.
Asgari ücret ilk toplantısı ne zaman?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk görüşmesinin tarihi henüz belli olmadı. Bu hafta içi toplantının yapılması bekleniyor. Zam miktarının ise aralık ayının son haftasına doğru kamuoyuna ilan edilmesi ön görülüyor.
Yeni asgari ücrete ilişkin pek çok farklı senaryo masada bulunuyor. Maaş artış oranının yüzde 20 ila 25 arasında bir seviyede yapılması bekleniyor. Ek bir refah payı eklenmesi durumunda ise, asgari ücretin 30 bin liraya kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.