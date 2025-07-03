ASGARİ ÜCRET SON HABERLERİ: Asgari ücrete ara zam olacak mı, artacak mı?
Haziran ayı enflasyon oranları belli oldu. TÜİK saat 10.00'da yaptığı açıklama ile verileri paylaştı. Emekli, memur maaşlarına zam alırken asgari ücret ile çalışan milyonlarca kişi kendi durumunu sorguluyor. Sıkça yöneltilen soru ise "Asgari ücrete ara zam olacak mı" şeklinde...
Türkiye, TÜİK'in açıklayacağı enflasyon oranını bekliyordu. Kurum bugün saat 10.00'da verileri kamuoyu ile paylaştı. Milyonlarca emekli ve memur 6 aylık enflasyon farkı nedeniyle maaşlarına zam aldı. Öte yandan asgari ücret ile çalışanlar ise ara zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Bu nedenle de " Asgari ücrete ara zam olacak mı" sorusu her geçen dakika artıyor.
Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Bugün açıklana enflasyon verisi sonrası henüz hükümet ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir açıklama gelmedi. Beklenti bu sene de asgari ücrete ara zam yapılmayacağı yönünde...
CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, "Asgari ücretle geçinilemez. Bu bir hayat standardı değil. Bu standartla hayal ve hayat kurulamaz. Bununla mücadele edilemez. Asgari ücretin en az 30 bin liraya, en düşük emekli maaşının da bir asgari ücrete endekslenmesi gerekiyor." dedi.