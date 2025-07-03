ASGARİ ÜCRET SON HABERLERİ: Asgari ücrete ara zam olacak mı, artacak mı?

Türkiye, TÜİK'in açıklayacağı enflasyon oranını bekliyordu. Kurum bugün saat 10.00'da verileri kamuoyu ile paylaştı. Milyonlarca emekli ve memur 6 aylık enflasyon farkı nedeniyle maaşlarına zam aldı. Öte yandan asgari ücret ile çalışanlar ise ara zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Bu nedenle de " Asgari ücrete ara zam olacak mı" sorusu her geçen dakika artıyor. 1 | 3

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bugün açıklana enflasyon verisi sonrası henüz hükümet ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir açıklama gelmedi. Beklenti bu sene de asgari ücrete ara zam yapılmayacağı yönünde... 2 | 3