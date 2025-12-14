Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2026 Asgari ücret ne kadar olacak? Zam oranı açıklandı mı?

Asgari ücretin belirlenmesine yönelik ilk toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işverenlere çalışanlar lehine atılacak adımların karşılığının verimlilik ve kazanç olarak döneceğini vurguladı. Bakanlık, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısının 18 Aralık 2025 Perşembe günü saat 14.00’te gerçekleştirileceğini açıkladı. Bakan Vedat Işıkhan ise sürecin sosyal diyalog çerçevesinde, çalışanların gelirlerini koruyacak ve ekonomik dengeleri gözetecek şekilde yürütüleceğini belirtti.