Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2026 Asgari ücret ne kadar olacak? Zam oranı açıklandı mı?
Asgari ücret toplantısının ilk geçen cuma gerçekleşti. Talepler iletilirken rakam netleşmedi. Gözler şimdi bir sonraki toplantıda... Milyonlar heyecanla toplantısı beklerken tarihler sıkı şekilde araştırılıyor. Öte yandan sürekli olarak "2026 Asgari ücret ne kadar olacak" sorusu geliyor.
Yeni dönem asgari ücretine ilişkin süreç, ekonomi gündeminin en sıcak başlıklarından biri olmayı sürdürüyor. Komisyon görüşmelerinin ardından gözler bir sonraki adımda atılacak kararlara çevrildi. Çalışanlar, belirlenecek tutarın ne olacağını yakından izlerken ikinci toplantının tarihi merak ediliyor. İşte detaylar...
Asgari ücret 2. toplantı ne zaman?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yeni toplantı için belirlediği tarih 18 Aralık 2025 Perşembe günü saat 14.00 olarak belirlendi.
Asgari ücretin belirlenmesine yönelik ilk toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işverenlere çalışanlar lehine atılacak adımların karşılığının verimlilik ve kazanç olarak döneceğini vurguladı. Bakanlık, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısının 18 Aralık 2025 Perşembe günü saat 14.00’te gerçekleştirileceğini açıkladı. Bakan Vedat Işıkhan ise sürecin sosyal diyalog çerçevesinde, çalışanların gelirlerini koruyacak ve ekonomik dengeleri gözetecek şekilde yürütüleceğini belirtti.