Asgari Ücret toplantısı ne zaman? Asgari ücret zam oranı ne kadar olacak? Yeni asgari ücret kaç lira olacak?

Yeni asgari ücret ne kadar olur?



2026 asgari ücret zammı için kesinleşmiş bir oran henüz yok. Uzmanların genel kanısı asgari ücrete yüzde 20 zam olacağı yönünde... Eğer bu oran gerçekleşirse yeni asgari ücret 26.500 TL olabilir.