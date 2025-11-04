Asgari Ücret toplantısı ne zaman? Asgari ücret zam oranı ne kadar olacak? Yeni asgari ücret kaç lira olacak?
Aralık ayı yaklaşıyor. Genellikle Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında toplanıyor. Toplantı için heyecan artarken çalışanlar yeni asgari ücretin ne kadar olacağını araştırıyor. Günler ilerlerken "Asgari Ücret toplantısı ne zaman", "Asgari ücret zam oranı ne kadar olacak" soruları arıyor.
Asgari ücret konusu yıl sonu yaklaşırken gündemdeki yerini aldı. Enflasyona ezilmek istemeyen milyonlar güzel bir oran bekliyor. Uzmanlar can kulağı ile dinlenirken art arda gelen sorular "Asgari Ücret toplantısı ne zaman", "Asgari ücret zam oranı ne kadar olacak" oluyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?
Asgari ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihi henüz belli olmadı. 2024 yılında ilk toplantı 10 Aralık'ta yapılmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 27 Aralık'ta asgari ücret tutarını duyurmuştu. Bu yıl da gözler ilk toplantı için aralık ayının 2. haftasında olacak.
Yeni asgari ücret ne kadar olur?
2026 asgari ücret zammı için kesinleşmiş bir oran henüz yok. Uzmanların genel kanısı asgari ücrete yüzde 20 zam olacağı yönünde... Eğer bu oran gerçekleşirse yeni asgari ücret 26.500 TL olabilir.