Asgari ücret toplantısı ne zaman? Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 2026 zam oranı belli oldu mu?

Kamuoyunun gündeminde asgari ücret var. 2026'da çalışanların maaşlarına zam gelecek. İlk toplantı gerçekleşti ve sonuç çıkmadı. Bir sonraki toplantıda umutlar yeşerirken "Asgari ücret toplantısı ne zaman", "Yeni asgari ücret ne kadar olacak" sorularının ardı arkası kesilmiyor.