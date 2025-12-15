Asgari ücret toplantısı ne zaman? Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 2026 zam oranı belli oldu mu?
Asgari ücret ikinci toplantısı için heyecan dorukta... Bir sonraki toplantıda ücretin netleşip netleşmediği merak ediliyor. Tarihler yaklaştıkça "Asgari ücret toplantısı ne zaman", "Yeni asgari ücret ne kadar olacak" soruları artıyor. İşte uzmanların görüşleri...
Kamuoyunun gündeminde asgari ücret var. 2026'da çalışanların maaşlarına zam gelecek. İlk toplantı gerçekleşti ve sonuç çıkmadı. Bir sonraki toplantıda umutlar yeşerirken "Asgari ücret toplantısı ne zaman", "Yeni asgari ücret ne kadar olacak" sorularının ardı arkası kesilmiyor.
Asgari ücret 2. toplantı ne zaman?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yeni toplantı için belirlediği tarih 18 Aralık 2025 Perşembe günü saat 14.00 olarak belirlendi.
Uzmanların genel görüşü asgari ücrete yüzde 25-30 bandında zam geleceği yönünde...
Yüzde 25 zam halinde: yaklaşık 27.630 TL
Yüzde 30 zam halinde: yaklaşık 28.735 TL