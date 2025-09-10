Asgari ücret toplantısı ne zaman? Yeni asgari ücret ne zaman belli olacak?

Takvimler yıl sonuna yaklaşırken gözler yeniden asgari ücrete çevrildi. Temmuz ayında ara zam yapılmaması sonrası milyonlarca çalışan, 2025’te geçerli olacak rakamın ne olacağını merak ediyor. En çok sorulan sorular ise “Asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak?” ve “Yeni asgari ücret hangi tarihte açıklanacak?” şeklinde öne çıkıyor.