Asgari ücret zam var mı? Bu ay asgari ücrete ara zam gelecek mi?
Asgari ücret ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Dün emekli ve memura yapılan zam sonrası asgari ücret ile çalışkan milyonlarca kişi kendi maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağını sorguluyor. En çok yükselen soru ise "Asgari ücret zam var mı" şeklinde...
Türkiye dün TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verisine kilitlenmişti. Kurum saat 10.00'da milyonların beklediği verileri paylaştı. Haziranda aylık enflasyon yüzde 1.37, yıllık enflasyon yüzde 35,05 ve 6 aylık enflasyon yüzde 16,67 oldu. Bu rakamların ardından emeklinin ve memurun maaş zam oranı belli olurken asgari ücretli de büyük bir beklenti içerisine girdi. Bu ay zam yapılıp yapılmayacağı sıklıkla araştırılıyor.
Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
4 Temmuz Cuma günü itibarıyla açıklana enflasyon verisi sonrası henüz hükümet ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir açıklama gelmedi. Beklenti bu sene de asgari ücrete ara zam yapılmayacağı yönünde...
Konu hakkında en son açıklama CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk'ten geldi. Öztürk, "Asgari ücretle geçinilemez. Bu bir hayat standardı değil. Bu standartla hayal ve hayat kurulamaz. Bununla mücadele edilemez. Asgari ücretin en az 30 bin liraya, en düşük emekli maaşının da bir asgari ücrete endekslenmesi gerekiyor." dedi.