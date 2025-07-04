Asgari ücret zam var mı? Bu ay asgari ücrete ara zam gelecek mi?

Türkiye dün TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verisine kilitlenmişti. Kurum saat 10.00'da milyonların beklediği verileri paylaştı. Haziranda aylık enflasyon yüzde 1.37, yıllık enflasyon yüzde 35,05 ve 6 aylık enflasyon yüzde 16,67 oldu. Bu rakamların ardından emeklinin ve memurun maaş zam oranı belli olurken asgari ücretli de büyük bir beklenti içerisine girdi. Bu ay zam yapılıp yapılmayacağı sıklıkla araştırılıyor. 1 | 3

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? 4 Temmuz Cuma günü itibarıyla açıklana enflasyon verisi sonrası henüz hükümet ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir açıklama gelmedi. Beklenti bu sene de asgari ücrete ara zam yapılmayacağı yönünde... 2 | 3