Asgari ücrete ara zam beklentisi gündemde... Asgari ücret ile ilgili son gelişmeler

"Asgari ücrete ara zam" konusu son günlerde kamuoyunun gündeminde... Enflasyon, geçim zorluğu, artan kira ve fatura giderleri nedeniyle çalışanlarda zam beklentisi artmış durumda... Milyonlar hükümetten gelen açıklamaları deyim yerindeyse can kulağı ile dinliyor. Peki yeni bir gelişme var mı?

Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

21 Mayıs Çarşamba günü itibarıyla hükümetten asgari ücret ile ilgili bir açıklama gelmedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçen hafta yaptığı açıklamada "Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız" demişti.