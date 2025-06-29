Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Asgari ücret artacak mı? İşte son kulis bilgileri...

Temmuz ayında emekli ve memur enflasyon farkı nedeniyle maaşlarına zam alacaklar. Asgari ücretlilerde de beklenti epey yüksek... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları merakla bekleniyor. Dillerden düşmeyen soru ise "Asgari ücrete ara zam gelecek mi" sorusu art arda geliyor.

Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

Kulislerde asgari ücrete ara zam yapılmayacağı yönünde söylentiler dolaşıyor. Ekonomik dengelerin gözetildiği bu süreçte, hükümet cephesinden net bir açıklama gelmiş değil. Temmuz ayı yaklaşırken milyonlarca çalışanın gözü olası bir düzenlemede. Ancak mevcut veriler ışığında, kısa vadede bir artış beklentisinin zayıf olduğu değerlendiriliyor.