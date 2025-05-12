Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Asgari ücret artacak mı? Temmuzda asgari ücret zammı var mı?

Asgari ücrete ara zam beklentisi iyice artış durumda... En son 2023 yılında yapılan ara zam sonrası bir daha temmuzda artış yapılmadı. Bu yıl ara zam olup olmayacağı büyük bir merek konusu ve sıkça "Asgari ücret artacak mı" sorusu geliyor. 1 | 3

Asgari ücrete ara zam olacak mı? Asgari ücret hakkında 9 Mayıs tarihi itibarıyla hükümetten yeni bir açıklama yok. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan son açıklamasında şu an için bir zam söz konusu olmadığını duyurmuştu. 2 | 3