Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Asgari ücret artacak mı? Temmuzda asgari ücret zammı var mı?
Milyonların gözü kulağı hükümette... Asgari ücret çalışanları temmuzda bir ara zam bekliyor. Nisan ayında gelen yüzde 3'lük enflasyon ile birlikte beklentiler artarken sıklıkla "Asgari ücrete ara zam gelecek mi" sorusuna başvuruluyor? İşte son durum...
Asgari ücrete ara zam beklentisi iyice artış durumda... En son 2023 yılında yapılan ara zam sonrası bir daha temmuzda artış yapılmadı. Bu yıl ara zam olup olmayacağı büyük bir merek konusu ve sıkça "Asgari ücret artacak mı" sorusu geliyor.
Asgari ücrete ara zam olacak mı?
Asgari ücret hakkında 9 Mayıs tarihi itibarıyla hükümetten yeni bir açıklama yok. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan son açıklamasında şu an için bir zam söz konusu olmadığını duyurmuştu.
BAKAN IŞIKHAN EN SON NE DEMİŞTİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılmasının şu an için planlanmadığını, ancak enflasyonda beklenmeyen bir olumsuzluk yaşanması durumunda tekrar gündeme gelebileceğini belirtti. Gerek görülürse Ekonomi Koordinasyon Kurulu kararıyla ara zam yapılabileceğini söyledi.