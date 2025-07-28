Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Asgari ücret artacak mı, yükselecek mi?

Asgari ücretli temmuz ayı ile birlikte büyük bir beklentiye girmişti fakat şu ana kadar olumlu bir sinyal gelmedi. Bugün ise Kabine toplantısı var ve son umut olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları bekleniyor. Milyonlar heyecanla bu toplantıyı beklerken her dakika yükselen soru ise "Asgari ücrete ara zam gelecek mi" şeklinde...

Kulislerde asgari ücret ile ilgili herhangi bir çalışma olmadığı konuşuluyor. Bugünkü toplantının maddeleri arasında da asgari ücret konusunun yer almadığı gelen bilgiler arasında... Son söz Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak.

Dünya gazetesi yazarı Naki Bakır’ın yazısına göre, Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu yükseltmesinin ardından yaptığı açıklamalar, 2026 başında asgari ücret artışının yüzde 12 ile sınırlı kalabileceğini gösteriyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, yeni not artışları için “ücretlerin gerçekleşen enflasyona göre değil, beklenen enflasyona göre belirlenmesini” şart koştu.

Bu öneri hayata geçirilirse, asgari ücret başta olmak üzere maaş zamları, geçmiş dönem enflasyonuna göre değil, Merkez Bankası’nın hedeflediği enflasyon oranı esas alınarak yapılacak. TCMB’nin 2026 yılı için TÜFE tahmini yüzde 12 olduğu için, asgari ücrete bu oranda zam yapılması halinde 2026 başında net ücretin yaklaşık 24 bin 750 TL olması bekleniyor.