Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Temmuzda Asgari ücrete ara zam olacak mı? Asgari ücret artacak mı?
Asgari ücret konusu gündemden düşmezken bugün gelen TÜİK TÜFE rakamları sonrası temmuzda zam gelip gelmeyeceği araştırma konusu oldu. Milyonlar konuyu yakından takip ederek hükümetin açıklamalarını kaçırmak istemezken sıklıkla "Asgari ücrete ara zam gelecek mi" sorusuna cevap arıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu bugün mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 1,53 olurken, yıllık bazda yüzde 35,41'e geriledi. Gelen oranlar sonrası asgari ücret konusu gündem oldu. Milyonlar zam gelip gelmeyeceğini araştırıyor. İşte son durum...
Temmuzda asgari ücrete ara zam gelecek mi?
Asgari ücret konusunda yeni bir açıklama yok. Dünya Gazetesi yazarı Özgür Erdursun 2 Haziran Pazartesi kaleme aldığı yazıda şu ifadelere yer verdi:
"2025 yılı için Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Ancak enflasyon oranlarının seyri ve ekonomik göstergeler, bu konuda belirleyici olacaktır. 2025 yılı için hedeflenen yüzde 24-29 arasında bir enflasyondur. Bu durumda geçen sene olduğu gibi Temmuz ayında artış yapılmayabilir. Yıl başında yüzde 30 olarak belirlenen artışın enflasyonun üzerinde yapıldığı bu nedenle artış yapılmadığı yetkililerce ifade edilebilir.
Asgari ücret, Türkiye’de milyonlarca çalışanı doğrudan etkileyen önemli bir ekonomik göstergedir. Aslında sadece asgari ücretlileri değil diğer ücretlileri de yakından ilgilendirmektedir çünkü asgari ücrete zam yapılmayan dönemlerde diğer, asgari ücretin üzerinde ücretle çalışanlara da zam yapılmamaktadır. Yapılsa dahi asgari ücretin üzerinde ücret alan az bir kesimin ücretine zam yapılmaktadır.
Son yıllarda yaşanan yüksek enflasyon ve ekonomik dalgalanmalar, asgari ücretin alım gücünü koruma ihtiyacını artırmıştır. Bu nedenle asgari ücretin belirlenmesinde ekonomik göstergelerin yanı sıra sosyal dengelerin de gözetilmesi büyük önem taşımaktadır.
Temmuz 2025’te olası bir ara zam, hem çalışanların yaşam standartlarını korumak hem de ekonomik istikrarı sağlamak açısından kritik bir rol oynayabilir. Bu süreçte, hükümetin ve ilgili kurumların alacağı kararlar yakından takip ediliyor."