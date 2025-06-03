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Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Temmuzda Asgari ücrete ara zam olacak mı? Asgari ücret artacak mı?

Asgari ücret konusu gündemden düşmezken bugün gelen TÜİK TÜFE rakamları sonrası temmuzda zam gelip gelmeyeceği araştırma konusu oldu. Milyonlar konuyu yakından takip ederek hükümetin açıklamalarını kaçırmak istemezken sıklıkla "Asgari ücrete ara zam gelecek mi" sorusuna cevap arıyor.

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Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Temmuzda Asgari ücrete ara zam olacak mı? Asgari ücret artacak mı? - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu bugün mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 1,53 olurken, yıllık bazda yüzde 35,41'e geriledi. Gelen oranlar sonrası asgari ücret konusu gündem oldu. Milyonlar zam gelip gelmeyeceğini araştırıyor. İşte son durum...

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Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Temmuzda Asgari ücrete ara zam olacak mı? Asgari ücret artacak mı? - Resim: 2

Temmuzda asgari ücrete ara zam gelecek mi?

Asgari ücret konusunda yeni bir açıklama yok. Dünya Gazetesi yazarı Özgür Erdursun 2 Haziran Pazartesi kaleme aldığı yazıda şu ifadelere yer verdi:

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Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Temmuzda Asgari ücrete ara zam olacak mı? Asgari ücret artacak mı? - Resim: 3

"2025 yılı için Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı ko­nusunda henüz resmi bir açık­lama bulunmamaktadır. Ancak enflasyon oranlarının seyri ve ekonomik göstergeler, bu konu­da belirleyici olacaktır. 2025 yı­lı için hedeflenen yüzde 24-29 arasında bir enflasyondur. Bu durumda geçen sene olduğu gi­bi Temmuz ayında artış yapıl­mayabilir. Yıl başında yüzde 30 olarak belirlenen artışın enflas­yonun üzerinde yapıldığı bu ne­denle artış yapılmadığı yetkili­lerce ifade edilebilir.

Asgari ücret, Türkiye’de mil­yonlarca çalışanı doğrudan etki­leyen önemli bir ekonomik gös­tergedir. Aslında sadece asgari ücretlileri değil diğer ücretlileri de yakından ilgilendirmektedir çünkü asgari ücrete zam yapıl­mayan dönemlerde diğer, asga­ri ücretin üzerinde ücretle çalı­şanlara da zam yapılmamakta­dır. Yapılsa dahi asgari ücretin üzerinde ücret alan az bir kesi­min ücretine zam yapılmaktadır.

Son yıllarda yaşanan yüksek enflasyon ve ekonomik dalga­lanmalar, asgari ücretin alım gü­cünü koruma ihtiyacını artır­mıştır. Bu nedenle asgari ücre­tin belirlenmesinde ekonomik göstergelerin yanı sıra sosyal dengelerin de gözetilmesi bü­yük önem taşımaktadır.

Temmuz 2025’te olası bir ara zam, hem çalışanların yaşam standartlarını korumak hem de ekonomik istikrarı sağlamak açısından kritik bir rol oynaya­bilir. Bu süreçte, hükümetin ve ilgili kurumların alacağı karar­lar yakından takip ediliyor."

Kaynak: HABER MERKEZİ
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