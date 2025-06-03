Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Temmuzda Asgari ücrete ara zam olacak mı? Asgari ücret artacak mı?

"2025 yılı için Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı ko­nusunda henüz resmi bir açık­lama bulunmamaktadır. Ancak enflasyon oranlarının seyri ve ekonomik göstergeler, bu konu­da belirleyici olacaktır. 2025 yı­lı için hedeflenen yüzde 24-29 arasında bir enflasyondur. Bu durumda geçen sene olduğu gi­bi Temmuz ayında artış yapıl­mayabilir. Yıl başında yüzde 30 olarak belirlenen artışın enflas­yonun üzerinde yapıldığı bu ne­denle artış yapılmadığı yetkili­lerce ifade edilebilir.

Asgari ücret, Türkiye’de mil­yonlarca çalışanı doğrudan etki­leyen önemli bir ekonomik gös­tergedir. Aslında sadece asgari ücretlileri değil diğer ücretlileri de yakından ilgilendirmektedir çünkü asgari ücrete zam yapıl­mayan dönemlerde diğer, asga­ri ücretin üzerinde ücretle çalı­şanlara da zam yapılmamakta­dır. Yapılsa dahi asgari ücretin üzerinde ücret alan az bir kesi­min ücretine zam yapılmaktadır.

Son yıllarda yaşanan yüksek enflasyon ve ekonomik dalga­lanmalar, asgari ücretin alım gü­cünü koruma ihtiyacını artır­mıştır. Bu nedenle asgari ücre­tin belirlenmesinde ekonomik göstergelerin yanı sıra sosyal dengelerin de gözetilmesi bü­yük önem taşımaktadır.

Temmuz 2025’te olası bir ara zam, hem çalışanların yaşam standartlarını korumak hem de ekonomik istikrarı sağlamak açısından kritik bir rol oynaya­bilir. Bu süreçte, hükümetin ve ilgili kurumların alacağı karar­lar yakından takip ediliyor."