Asgari ücretle çalışan milyonlar deyim yerindeyse hükümetin gözünün içine bakıyor. Kulislerde birtakım iddialar dolaşırken somut adım henüz atılmış değil. Çalışanlar her bri gelişmeyi can kulağı ile dinlerken beklentiler iyice artıyor. Peki son durum nedir?

Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Gözler Ankara'da

Asgari ücrete ara zam beklentisi sürerken, kulislerde dikkat çeken iddialar konuşuluyor. AK Parti milletvekillerinin, yılın ikinci yarısı için ara zam talebini gündeme getirdiği öne sürülüyor. İddialara göre, birkaç farklı formül üzerinde değerlendirmeler yapılıyor. Ancak 18 Temmuz Cuma itibarıyla hükümet kanadından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil.