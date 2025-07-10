Asgari ücrete ara zam var mı? Asgari ücret artacak mı? Son durum nedir?

Emekli ve memura yapılan enflasyon farkı zammı sonrası aynı beklenti asgari ücretlilerde de oluştu. Geçen yıl yapılmayan ara zammın bu yıl yapılıp yapılmayacağı merak konusu olmuş durumda... Her gün "Asgari ücrete ara zam var mı" sorusuna cevap aranıyor.

CHP lideri Özel'den asgari ücret açıklaması (8 Temmuz)

Konu hakkında en son açıklama CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. Özel, 3 kanun teklifi hazırladıklarını belirterek, "Bunlardan biri tanesi asgari ücretin 30 bin 205 lira olmasını öneren asgari ücret kanun teklifimiz. Diğer yandan en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine getirilmesiyle ilgili kanun teklifimizi verdik. Memur emeklileri açısından bir seyyanen zam beklentisi var. 16 bin seyyanen zam bütün memur emeklilerinin beklentisi Onunla ilgili de kanun teklifimizi hazırladık. Bir kenarda duruyor. Bir yandan da kamu işçileri çerçeve sözleşme bekliyorlar. Bunun için HAK-İŞ'in, TÜRK-İŞ'in başlattıkları bir eylemlilik, bir mücadele takvimi var. Onu yakından takip ediyoruz, destekliyoruz." açıklamalarında bulundu.