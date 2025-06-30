Yaklaşık 18 milyon asgari ücretli çalışan var. Çalışanlara en son 2023 yılında ara zam yapılmıştı ve bu yıl da temmuz ayında bir ara zam yapılması isteniyor. Hükümet pek yeşil ışık yakmazken temmuz ayına sayılı saatler kala bir açıklama bekleniyor. En çok yöneltilen soru ise "Asgari ücrete ara zam var mı" şeklinde...

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