Asgari ücrete ara zam var mı, gelecek mi? Asgari ücret aratacak mı, son durum nedir?
Yarın 1 Temmuz, asgari ücret ile çalışanın gözü hükümette... Ara zam yapılıp yapılmayacağı uzun zamandır milyonların gündeminde... Emekli ve memur maaşlarına yeni ayda zam alacak ve asgari ücretliler de de beklenti bir hayli yüksek... Her gün yeni gelişme olup olmadığı sorgulanıyor. İşte konuya ilişkin son durum...
Yaklaşık 18 milyon asgari ücretli çalışan var. Çalışanlara en son 2023 yılında ara zam yapılmıştı ve bu yıl da temmuz ayında bir ara zam yapılması isteniyor. Hükümet pek yeşil ışık yakmazken temmuz ayına sayılı saatler kala bir açıklama bekleniyor. En çok yöneltilen soru ise "Asgari ücrete ara zam var mı" şeklinde...
Asgari ücrete ara zam var mı?
Bugün itibarıyla hükümetten konuyla ilgili yeni bir açıklama gelmedi. Mevcut tablo, asgari ücrete Temmuz ayında bir ara zam yapılmayacağı yönündeki beklentileri güçlendiriyor.
Ekonomi yönetimi, yılın başında yapılan artışın tüm yıl için yeterli olacağı görüşünü korurken, kamuoyundaki beklentilere rağmen herhangi bir resmi düzenleme sinyali verilmiş değil.