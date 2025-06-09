Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Asgari ücret artacak mı, zam gelecek mi? Son gelişmeler neler?
Temmuz ayına adım adım gidilirken Türkiye'de en önemli gündemlerden biri de asgari ücret zam konusu... Milyonlarca çalışanda beklenti büyük... Hükümetin nasıl bir adım atacağı merak konusu şu anda... Her gelişme yakından takip ediliyor. Peki bugün itibarıyla yeni bir gelişme yaşandı mı?
Asgari ücrete ara zam beklentisi her geçen gün artıyor. Enflasyon farkı her ay açıklanırken temmuzda emekli ve memura zam yapılacak. Asgari ücretle çalışan vatandaşlar da temmuzda zam yapılmasını istiyor. Her gün yinelenen soru "Asgari ücrete ara zam yapılacak mı" şeklinde... İşte son durum...
Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Asgari ücret ile ilgili yeni bir gelişme yaşanmadı. 9 Haziran itibarıyla hükümetten gelen bir açıklama yok. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçen haftalarda yaptığı açıklamada "Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız" diye konuşmuştu.
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dan asgari ücret açıklaması
Saadet Partisi Genel Başkanı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, memleketi Kayseri’de bayramlaşma programına katıldı. Burada konuşan Arıkan, "Asgari ücretin yoksulluk sınırında, emekli maaşının ise en az 35 bin TL olması gerektiğini dile getiren Mahmut Arıkan, "Yaptığım Anadolu ziyaretlerinde olabildiğince çiftçilerle bir araya gelmeye çalışıyorum. Bir ülkede çiftçi mutlu değilse ol ülkenin mutlu olması mümkün değil. Nereye gidersek gidelim çiftçi perişan vaziyette, 600 bin vatandaşımız çiftçilik mesleğini bırakmış. Yine bu dönemde 23 milyon metrekare tarım arazisi yabancılar tarafından satın alınmış. Türkiye’de bir tehlike adım adım bize yaklaşmakta. Zirai don hadisesi yaşadık; Karadeniz’e gidiyorum, Güneydoğu’ya gidiyorum, Akdeniz’e gidiyorum, Ege’ye gidiyorum insanlar perişan. Geçtiğimiz günlerde de Yeşilhisar’da TBMM’den bir komisyon geldi ve incelemeler yaptı. Teklif edilen rakamlar, çiftçilerin yarasına merhem olacak rakamlar değil. Bugün asgari ücret açlık sınırında değil, yoksulluk sınırında olması gerekir; bugün emekli maaşı 14 bin TL değil en az 35 bin TL olması gerekir" şeklinde konuştu" dedi.