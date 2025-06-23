Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Özel sektör çalışanlarına ara zam gelecek mi?

Temmuz ayı yaklaşıyor çalışanların gündeminde ara zam yer alıyor. Emekli ve memura 6 aylık enflasyon farkına göre zam yapılacak. Özel sektörde çalışanlar ara zam olup olmayacağını yoğun şekilde aratıyor ve her gelişmeden haberdar olmak istiyor. Peki hükümetten yeni bir açıklama var mı?

Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

Asgari ücret ile ilgili hükümetten ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün yapılan yeni bir açıklama yok. Bu hafta içi konu hakkında olumlu ya da olumsuz bir açıklama yapılması bekleniyor.