Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Özel sektör çalışanlarına ara zam gelecek mi?
Temmuz ayında emekli ve memurun maaşları zamlanacak. Asgari ücret ve özel sektörde çalışanlar temmuz ayında kendilerine de zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Bu nedenle temmuz ayına 1 hafta kala "Ara zam yapılacak mı" sorusu sıklaşmış durumda... İşte konuya dair son durum...
Temmuz ayı yaklaşıyor çalışanların gündeminde ara zam yer alıyor. Emekli ve memura 6 aylık enflasyon farkına göre zam yapılacak. Özel sektörde çalışanlar ara zam olup olmayacağını yoğun şekilde aratıyor ve her gelişmeden haberdar olmak istiyor. Peki hükümetten yeni bir açıklama var mı?
Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
Asgari ücret ile ilgili hükümetten ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün yapılan yeni bir açıklama yok. Bu hafta içi konu hakkında olumlu ya da olumsuz bir açıklama yapılması bekleniyor.
Özel sektör çalışanlarına ara zam yapılacak mı?
2025 yılı içinde özel sektör çalışanlarına ara zam yapılıp yapılmayacağına dair genel bir zorunluluk bulunmamaktadır. Ara zam uygulaması tamamen şirketlerin inisiyatifindedir.