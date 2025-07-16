Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret artacak mı? Son gelişmeler neler?
Milyonlarca çalışanın gündeminde ara zam yer alıyor. Emekli ve memura yapılan enflasyon farkı zammı sonrası asgari ücret ile çalışanlarda da zam beklentisi iyice arttı. Geçen yıl ara zam yapılamamıştı bu yıl milyonlar umutla zam bekliyor. Her gelişme yakından takip edilirken "Asgari ücrete zam gelecek mi" sorusu gündemden düşmüyor.
Enflasyona ezilmek istemeyen milyonlarca asgari ücretli çalışan hükümetin deyim yerindeyse gözünün içine bakıyor. Talep her geçen gün artarken son durum araştırılıyor. 2023 Haziran ayında gelen ara zam sonrası iki yıldır olumlu anlamda herhangi bir açıklama yapılmadı. Hükümet ekonomik gelişmeleri takip ederken çalışan da sürekli olarak "Asgari ücrete zam gelecek mi" sorusunu yineliyor.
Asgari ücret artacak mı?
Ankara kulislerinde iddiaya göre AK Parti milletvekillerinin asgari ücrete ara zam istedikleri belirtiliyor. Birkaç formül üzerinde durulduğu da söylentiler arasında... Bugün içinse herhangi bir somut gelişme yaşanmış değil.