Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret artacak mı? Son gelişmeler neler?

Enflasyona ezilmek istemeyen milyonlarca asgari ücretli çalışan hükümetin deyim yerindeyse gözünün içine bakıyor. Talep her geçen gün artarken son durum araştırılıyor. 2023 Haziran ayında gelen ara zam sonrası iki yıldır olumlu anlamda herhangi bir açıklama yapılmadı. Hükümet ekonomik gelişmeleri takip ederken çalışan da sürekli olarak "Asgari ücrete zam gelecek mi" sorusunu yineliyor.

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