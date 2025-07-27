Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret artacak mı? Son gelişmeler neler?
Temmuz ayında asgari ücret ile ilgili büyük bir beklenti söz konusuydu. Son günlere girilirken beklentiler azalsa da hala umutlar sürüyor. Milyonlar gelişmelerden haberdar olmak adına "Asgari ücrete zam gelecek mi" sorusunu iletiyor. İşte en son durum...
Asgari ücret ile ilgili her gelişme yakından takip ediliyor. Yılın il yarısındaki enflasyon farkının yaklaşık yüzden 16 olması nedeniyle çalışanlar maaşlarına ara zam isterken hükümetten bir adım atılmadı. Ağustos ayına sayılı günler kala "Asgari ücrete zam gelecek mi" sorusu gündemden düşmüyor. Peki açıklama var mı?
Asgari ücrete zam gelecek mi?
Asgari ücret ile ilgili bugün yeni bir gelişme yaşanmadı. Uzmanların görüşü ve kulislerde konuşulanlara göre bu yıl da ara zam yapılması beklenmiyor.