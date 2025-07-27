Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret artacak mı? Son gelişmeler neler?

Asgari ücret ile ilgili her gelişme yakından takip ediliyor. Yılın il yarısındaki enflasyon farkının yaklaşık yüzden 16 olması nedeniyle çalışanlar maaşlarına ara zam isterken hükümetten bir adım atılmadı. Ağustos ayına sayılı günler kala "Asgari ücrete zam gelecek mi" sorusu gündemden düşmüyor. Peki açıklama var mı?

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