Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret yükseltilecek mi? Son durum nedir?

Enflasyon karşısında alım gücünü korumak isteyen milyonlarca asgari ücretli hükümetten olumlu bir açıklama bekliyor. Emekli ve memura yapılan zam sonrası ara zam bekleyen çalışanlar son durumu merak edip "Asgari ücrete zam gelecek mi" diye soruyor. İşte son gelişmeler...

Temmuz ayında bir ara zam yapılması planlanmıyor. Hükümet cephesi konuyu gündem dışı bırakırken, kulislerde bu ihtimalin çok düşük olduğu konuşuluyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen haftalarda yaptığı açıklamada "Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız. Şu an için çok erken." diye belirtmişti.