Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete ara zam olacak mı? Yeni asgari ücret belli oldu mu?

27 Mayıs 2025 Salı günü itibarıyla Asgari ücrete ara zam konusu hakkında yeni bir gelişme yok. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçen hafta yaptığı açıklamada "Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız" demişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2025 enflasyon raporu toplantısında ücret artışları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Karahan,"Enflasyon patikasını etkileyen önemli gelişme oldu. Yukarı yönlü etkileyen faktörlere baktığımızda mart ayında çıkan kurdaki beklenenin üzerinde artış. Burada belirleyecek olan geçişkenliğin ne kadar olduğu.

Biz burada karar verici değiliz. Bir komisyon var, kendi çalışmalarını yapıyor. Tavsiye de biz kurula yapmıyoruz. Raporda sunduğumuz enflasyon tahminleri ücret gelişmeleri dahil çeşitli varsayımlar çerçevesinde şekilleniyor. Yetkili mercilerin açıklaması çerçevesinde oluşuyor. Yüksek enflasyon ücretlerin reel olarak erimesine neden oluyor bize düşen burada temel şey enflasyonu kalıcı olarak düşürmek." dedi.