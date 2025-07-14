Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrette son durum nedir?

Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

AK Parti’nin Kızılcahamam’daki kampında, ekonomi başlığı altında dikkat çeken bir öneri gündeme geldi. Türkiye gazetesinin aktardığı kulis bilgilerine göre bazı AK Parti milletvekilleri, asgari ücrete de memur ve emekli maaşlarında olduğu gibi 6 ayda bir zam yapılması gerektiğini dile getirdi.