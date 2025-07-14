Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrette son durum nedir?
Asgari ücret ile çalışan milyonlarca kişi emekli ve memura gelen zamlar sonrası ara zam beklentisine girdi. Konu gündemden düşmezken son kulis bilgileri araştırılıyor. Dillerden düşmeyen soruların başında "Asgari ücrete zam gelecek mi" geliyor. İşte ayrıntılar...
Asgari ücret ile çalışan milyonlarca kişi emekli ve memura gelen zamlar sonrası ara zam beklentisine girdi. Konu gündemden düşmezken son kulis bilgileri araştırılıyor. Dillerden düşmeyen soruların başında "Asgari ücrete zam gelecek mi" geliyor. İşte ayrıntılar...
Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
AK Parti’nin Kızılcahamam’daki kampında, ekonomi başlığı altında dikkat çeken bir öneri gündeme geldi. Türkiye gazetesinin aktardığı kulis bilgilerine göre bazı AK Parti milletvekilleri, asgari ücrete de memur ve emekli maaşlarında olduğu gibi 6 ayda bir zam yapılması gerektiğini dile getirdi.
Milletvekillerinin bu önerisi, hükümetin mevcut ekonomik politikaları kapsamında doğrudan bir ara zamma işaret etmese de, önümüzdeki yıllarda asgari ücrette yeni bir düzenlemenin kapısını aralayabileceği yorumlarına yol açtı.