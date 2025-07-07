Asgari ücrete zam gelecek mi? Maaşlara ara zam yapılacak mı? Asgari ücret son durum...
Asgari ücret ile ilgili son durum her gün araştırılıyor. Enflasyon rakamları sonrası beklentiler artarken dillerden düşmeyen soru: Asgari ücrete zam gelecek mi? Hükümet kanadından olumlu ya da olumsuz açıklama bekleniyor.
Asgari ücrete en son 2023 yılında ara zam yapılmış, geçen yıl ise temmuz ayında bir artış yaşanmamıştı. Milyonlarca çalışan enflasyona ezilmemek için ara zam isterken her gelime yakından takip ediliyor. Emekli ve memurun enflasyon farkı alması ile birlikte asgari ücretli de maaşlarına iyileştirme istiyor. Peki son durum nedir?
Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Konuyla ilgili tartışmalar sürerken, şu ana kadar ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ne de hükümet kanadından net bir açıklama gelmiş değil. Gözler, ilerleyen günlerde yapılacak olası açıklamalara çevrilmiş durumda.
Geçen yıl temmuz ayında ara zam yapılmamıştı. Bu yıl da kulislerde benzer bir yaklaşımın sürdüğü konuşuluyor. Ekonomi yönetiminin, bütçe disiplini gerekçesiyle asgari ücrete ara zam yapılmasına sıcak bakmadığı iddia ediliyor.