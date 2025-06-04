Asgari ücrete zam gelecek mi? Temmuzda asgari ücrete ara zam olacak mı? Yeni asgari ücret belirlendi mi?

Asgari ücret ile çalışan yaklaşık 15 milyonun gündeminde ara zam konusu var. Hükümet konu hakkında zaman zaman açıklama yapsa da temmuz ayının yaklaşması ile birlikte sorular gittikçe artıyor. Muhalefet ara zam olması gerektiğini vurgularken çalışanlarda da beklenti yükselmiş durumda... Peki son durum ne?

Asgari ücret konusunda 4 Haziran Çarşamba günü itibarıyla yeni bir gelişme yok. Konu hakkında en son Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız" demişti.

Dünya Gazetesi yazarı Özgür Erdursun 2 Haziran Pazartesi kaleme aldığı yazıda şu ifadelere yer verdi:

"2025 yılı için Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı ko­nusunda henüz resmi bir açık­lama bulunmamaktadır. Ancak enflasyon oranlarının seyri ve ekonomik göstergeler, bu konu­da belirleyici olacaktır. 2025 yı­lı için hedeflenen yüzde 24-29 arasında bir enflasyondur. Bu durumda geçen sene olduğu gi­bi Temmuz ayında artış yapıl­mayabilir. Yıl başında yüzde 30 olarak belirlenen artışın enflas­yonun üzerinde yapıldığı bu ne­denle artış yapılmadığı yetkili­lerce ifade edilebilir.

Asgari ücret, Türkiye’de mil­yonlarca çalışanı doğrudan etki­leyen önemli bir ekonomik gös­tergedir. Aslında sadece asgari ücretlileri değil diğer ücretlileri de yakından ilgilendirmektedir çünkü asgari ücrete zam yapıl­mayan dönemlerde diğer, asga­ri ücretin üzerinde ücretle çalı­şanlara da zam yapılmamakta­dır. Yapılsa dahi asgari ücretin üzerinde ücret alan az bir kesi­min ücretine zam yapılmaktadır.

Son yıllarda yaşanan yüksek enflasyon ve ekonomik dalga­lanmalar, asgari ücretin alım gü­cünü koruma ihtiyacını artır­mıştır. Bu nedenle asgari ücre­tin belirlenmesinde ekonomik göstergelerin yanı sıra sosyal dengelerin de gözetilmesi bü­yük önem taşımaktadır.

Temmuz 2025’te olası bir ara zam, hem çalışanların yaşam standartlarını korumak hem de ekonomik istikrarı sağlamak açısından kritik bir rol oynaya­bilir. Bu süreçte, hükümetin ve ilgili kurumların alacağı karar­lar yakından takip ediliyor."