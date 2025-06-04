Asgari ücrete zam gelecek mi? Temmuzda asgari ücrete ara zam olacak mı? Yeni asgari ücret belirlendi mi?
Temmuz ayı yaklaşırken asgari ücret konusu milyonların gündeminde... En son 2023 yılında yapılan ara zam sonrası enflasyon rakamları ile birlikte bu yıl beklentiler yükselmiş durumda... Hemen hemen her gün konu hakkında gelişme olup olmadığı sorgulanıyor. Asgari ücretle maaş alanlar "Ara zam gelecek mi" diye merak ediyor.
Asgari ücret ile çalışan yaklaşık 15 milyonun gündeminde ara zam konusu var. Hükümet konu hakkında zaman zaman açıklama yapsa da temmuz ayının yaklaşması ile birlikte sorular gittikçe artıyor. Muhalefet ara zam olması gerektiğini vurgularken çalışanlarda da beklenti yükselmiş durumda... Peki son durum ne?
Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
Asgari ücret konusunda 4 Haziran Çarşamba günü itibarıyla yeni bir gelişme yok. Konu hakkında en son Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız" demişti.
Dünya Gazetesi yazarı Özgür Erdursun 2 Haziran Pazartesi kaleme aldığı yazıda şu ifadelere yer verdi:
"2025 yılı için Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Ancak enflasyon oranlarının seyri ve ekonomik göstergeler, bu konuda belirleyici olacaktır. 2025 yılı için hedeflenen yüzde 24-29 arasında bir enflasyondur. Bu durumda geçen sene olduğu gibi Temmuz ayında artış yapılmayabilir. Yıl başında yüzde 30 olarak belirlenen artışın enflasyonun üzerinde yapıldığı bu nedenle artış yapılmadığı yetkililerce ifade edilebilir.
Asgari ücret, Türkiye’de milyonlarca çalışanı doğrudan etkileyen önemli bir ekonomik göstergedir. Aslında sadece asgari ücretlileri değil diğer ücretlileri de yakından ilgilendirmektedir çünkü asgari ücrete zam yapılmayan dönemlerde diğer, asgari ücretin üzerinde ücretle çalışanlara da zam yapılmamaktadır. Yapılsa dahi asgari ücretin üzerinde ücret alan az bir kesimin ücretine zam yapılmaktadır.
Son yıllarda yaşanan yüksek enflasyon ve ekonomik dalgalanmalar, asgari ücretin alım gücünü koruma ihtiyacını artırmıştır. Bu nedenle asgari ücretin belirlenmesinde ekonomik göstergelerin yanı sıra sosyal dengelerin de gözetilmesi büyük önem taşımaktadır.
Temmuz 2025’te olası bir ara zam, hem çalışanların yaşam standartlarını korumak hem de ekonomik istikrarı sağlamak açısından kritik bir rol oynayabilir. Bu süreçte, hükümetin ve ilgili kurumların alacağı kararlar yakından takip ediliyor."