Aşı çağrısı: Sosyal medyadan bilim öğrenilmez Prof. Dr. Enginyurt, "Sosyal medyada vatandaşları yanlış bilgilendiren ve yönlendirenler var. Bu nedenle gerçekten çok zorluk çekiyoruz. Artık biz de pandemiden kurtulmak istiyoruz. Aşı karşıtlarına sesleniyorum, bilime inansınlar. Vatandaşlarımıza da sesleniyorum, sosyal medyadan bilim öğrenilmez. Doğru bilgi, bilim insanından ve doğru kaynaktan öğrenilir." dedi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde COVID-19'a yakalanan 56 yaşındaki Gülser Yıldız, aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor. 1 | 7

Bir süre önce COVID-19 testi pozitif çıkan ve Ordu Üniversitesi (ODÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Yıldız'ın karantinaya girerek süreci evinde geçirmesi istendi. Vücudunda ağrıların başlaması ve solunumda güçlük çekmesi üzerine yeniden aynı hastaneye başvuran Yıldız'ın tedavisine burada devam edildi. 2 | 7

Hastanede tedavisi süren iki çocuk annesi Gülser Yıldız, çevresinden "COVID-19 hastalığının grip gibi geçirileceği, aşının zararlı olabileceği" şeklinde yanlış duyumlar aldığını söyledi. Bu söylentilerin etkisinde kaldığını dile getiren Yıldız, "Keşke aşımı olsaydım. Aşımı olsaydım hastalığı bu kadar ağır geçirmemiş olurdum. Eski sağlığıma kavuştuktan sonra ilk fırsatta aşı olacağım." dedi. 3 | 7