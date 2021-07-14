Aşılama hızıyla vaka sayıları en çok düşen 10 şehir Sağlık Bakanlığı verilerinde yüksek aşılama oranı olan 10 ilin 3-9 Temmuz'da her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayıları ortalaması 19-25 Haziran'a göre yüzde 23 azaldı.

COVID-19 aşı haritasında en az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik'te 3-9 Temmuz arasında her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayıları, 19-25 Haziran haftasına göre düşüşe geçti. Normalleşme döneminde bu illerde vaka sayıları ortalaması yüzde 23 azaldı. 1 | 8

13 Temmuz saat 19.00 itibarıyla aşılanma yüzdesi 74,2 olan Balıkesir'de, 19-25 Haziran haftasında her 100 bin kişide 34,91 olan vaka sayısı, 3-9 Temmuz haftasında yüzde 52 azalışla 16,77 oldu. Aşılanma yüzdesi 72,7 olan Eskişehir'in 100 bin kişide görülen vaka sayısı 112,85'ten yüzde 39 azalışla 68,52'ye, aşılanma yüzdesi 70,9 olan Bilecik'in vaka sayısı da 46,64'ten yüzde 34 azalışla 30,63'e geriledi. 2 | 8

Vaka sayıları; aşılanma yüzdesi 76,4 olan Çanakkale'de 26,41'den yüzde 33 azalışla 17,73'e, aşılanma yüzdesi 71,1 olan İzmir'de 27,04'ten yüzde 18 azalışla 22,16'ya, aşılanma yüzdesi 82,9 olan Muğla'da 21,48'den yüzde 22 azalışla 16,69'a, aşılanma yüzdesi 72 olan Aydın'da ise 14,57'den yüzde 18 azalışla 11,97'ye düştü. 3 | 8