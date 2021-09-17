Aşısı tamamlananların seyahat edebileceği Avrupa Birliği ülkeleri

COVID-19 salgını nedeniyle birçok AB ülkesi, seyahat vizesi başvurularını durdurmuş, vizesi olan ya da vizesiz seyahat edebilen pasaportlara sahip Türk vatandaşlarının dahi girişlerine yasak getirmişti.

Yeni durumda AB Komisyonunun 19 Ağustos'taki Türkiye'nin aşı sertifikasına verdiği denklik ve Avrupa ülkelerinde artan aşılanma oranı etkili oldu.

AB kurumları ile NATO'ya ev sahipliği yapan, "Avrupa'nın kalbi" konumundaki Belçika, bu ülkelerin başında geliyor. Uzun süredir Türkiye'den seyahatlere yalnızca zorunlu durumlar için izin veren Belçika, bordo renkli umumi pasaport sahibi Türk vatandaşları için vize başvuru sürecini yeniden başlattı.

AB'nin tanıdığı ve Türkiye'de uygulanan Pfizer-Biontech aşısından iki doz yaptıran vatandaşlara vize alarak ülkeye giriş hakkı yeniden doğarken gri renkli hizmet pasaportu ve yeşil renkli hususi pasaport sahipleri de söz konusu şekilde aşılarını tamamlamışlarsa Belçika'ya seyahat edebiliyor.