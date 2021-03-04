Askeri helikopter kazasında olay yerinden ilk görüntüler
Bitlis'te 9 askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı helikopter kazasına ilişkin olay yerinden ilk görüntüler...
Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 9 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesilmiştir." bilgisi verildi.
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Yaralıların hastaneye sevk edilmelerine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
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