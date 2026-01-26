Askerlik 3 aya düşecek mi, düşüyor mu? Askerlik süresi kısalıyor mu?
Askerlik süreleri ile ilgili zaman zaman birtakım iddialar ortaya atılıyor. Bugün de askerliğin 3 aya düşeceği söylentileri yayılmaya başlandı. Özellikle askerlik görevi yaklaşan gençler "Askerlik 3 aya düşecek mi" sorusunu sıklaştırmış durumda...
Askerlik 3 aya düşecek mi? Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrası vatandaşlar bu soruyu yöneltmeye başladı. Zaman zaman bu söylentiler yayılırken vatani görevi yaklaşan binlerce kişi gerçeğe ulaşmaya çalışıyor. İşte detaylar...
Askerlik 3 aya mı düşecek?
Son günlerde ortaya atılan bu iddialar gerçeği yansıtmıyor. Milli Savunma Bakanlığından henüz böyle bir açıklama yok.
Lise ve dengi okul mezunları için zorunlu askerlik süresi 6 ay,
Yedek subay ve yedek astsubay olarak görev yapan üniversite mezunları için ise bu süre 12 ay olarak uygulanıyor.