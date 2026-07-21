Aspendos'ta 2 bin yıllık keşif! 300 metrelik antik cadde gün yüzüne çıktı

Pamphylia'nın en önemli antik kentlerinden biri olan Aspendos'ta Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Bilgin başkanlığında 2022'den bu yana sürdürülen kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında hız kazandı.