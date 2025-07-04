Aşure Günü bugün mü, yarın mı? Aşure Günü ne zaman?

İçinde onlarca farklı lezzeti barındıran, geçmişi asırlara dayanan bir gelenek olan Aşure Günü'ne çok az kaldı. Muharrem ayının gelişiyle birlikte mutfaklarda aşure telaşı başlarken, vatandaşlar da bu ayın en çok merak edilen sorularından birini soruyor: Aşure Günü ne zaman?

Hicri takvimin en kıymetli zamanlarından biri olan Aşure Günü, her yıl Muharrem ayının 10. gününde idrak ediliyor. Bu yıl Aşure Günü 5 Temmuz'a denk geliyor.

Aşure Günü'nde meydana gelen önemli olaylar

Hz. Nuh’un Gemisinin Karaya Oturması

Rivayete göre büyük tufan sona erdiğinde, Hz. Nuh’un gemisi Cudi Dağı’na bu gün oturdu. Aşure tatlısı da gemide kalan son erzaklarla yapıldı.

Hz. Musa'nın Firavun’un Zulmünden Kurtulması

Hz. Musa’nın, İsrailoğulları ile birlikte Firavun’un ordusundan Kızıldeniz’i geçerek kurtulması, bu güne denk gelmiştir. Yahudilikte de bu olay Yom Kippur öncesi önemli kabul edilir.

Hz. Hüseyin ve Kerbela Olayı (680)

İslam tarihinin en acı olaylarından biri olan Kerbela Faciası, 10 Muharrem günü gerçekleşti. Hz. Ali’nin oğlu, Hz. Hüseyin ve 70’i aşkın yakını, Emevi halifesi Yezid’in ordusu tarafından şehit edildi.

Hz. İbrahim’in Ateşten Kurtulması

Hz. İbrahim’in, Nemrut tarafından ateşe atılması ve Allah’ın “Ey ateş, serin ve selamet ol!” emriyle yanmaktan kurtulması da bu günle ilişkilendirilir.

Hz. Yunus’un Balığın Karnından Kurtulması

Rivayetlere göre Hz. Yunus, balığın karnında geçirdiği süre sonunda Aşure Günü’nde karaya çıkarılmıştır.

Hz. Yusuf’un Kuyudan Çıkması

Kardeşleri tarafından kuyuya atılan Hz. Yusuf’un kurtuluşunun da 10 Muharrem'e denk geldiği rivayet edilir.

Hz. Adem’in Tevbesinin Kabulü

Cennetten çıkarıldıktan sonra yaptığı tövbenin, Allah tarafından bu gün kabul edildiğine inanılır.

Hz. Davud’un Bağışlanması

Hz. Davud’un yaptığı hatalardan sonra ettiği tövbenin, bu gün affedildiği rivayet edilir.